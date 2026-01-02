Brayden Schenn stor matchhjälte när St Louis slog Vegas

St Louis segrade – 4–3 mot Vegas

Brayden Schenn matchvinnare för St Louis

Vegas fjärde raka förlust

St Louis tog till slut hem segern mot Vegas i matchen hemma i Enterprise Center på fredagen. Brayden Schenn blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.27 in i tredje perioden. Matchen i NHL slutade 4–3 (1–1, 2–1, 1–1).

I och med detta har Vegas fyra förluster i rad.

Montreal nästa för St Louis

Keegan Kolesar gjorde 1–0 till Vegas efter 10.12 på passning från Colton Sissons och Kaedan Korczak.

St Louis kvitterade när Alexey Toropchenko slog till på pass av Mathieu Joseph och Oskar Sundqvist efter 10.39.

St Louis startade också andra perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Justin Faulk och Oskar Sundqvist innan Vegas svarade och gjorde 3–2 genom Mark Stone.

8.21 in i tredje perioden satte Pavel Dorofejev pucken framspelad av Braeden Bowman och kvitterade.

Men Brayden Schenn stod för målet när St Louis avgjorde matchen med 1.33 kvar att spela efter förarbete av Jimmy Snuggerud och Pavel Butjnevitj.

Det här betyder att St Louis är kvar på sjätte plats i Central division och Vegas stannar på tredje plats, i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Vegas med 4–1.

I nästa match möter St Louis Montreal hemma på lördag 3 januari 22.00. Vegas möter Chicago måndag 5 januari 01.00 borta.

St Louis–Vegas 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (10.12) Keegan Kolesar (Colton Sissons, Kaedan Korczak), 1–1 (10.39) Alexey Toropchenko (Mathieu Joseph, Oskar Sundqvist).

Andra perioden: 2–1 (25.39) Justin Faulk (Pavel Butjnevitj, Tyler Tucker), 3–1 (26.37) Oskar Sundqvist (Alexey Toropchenko, Mathieu Joseph), 3–2 (29.10) Mark Stone (Brett Howden).

Tredje perioden: 3–3 (48.21) Pavel Dorofejev (Braeden Bowman), 4–3 (58.27) Brayden Schenn (Jimmy Snuggerud, Pavel Butjnevitj).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Vegas: 1-1-3

Nästa match:

St Louis: Montreal Canadiens, hemma, 3 januari 22.00

Vegas: Chicago Blackhawks, borta, 5 januari 01.00