Brad Marchand het när Florida besegrade Los Angeles

Florida segrade – 5–2 mot Los Angeles

Brad Marchand gjorde två mål för Florida

Sam Reinhart avgjorde för Florida

Bortalaget Florida vann mot Los Angeles i NHL. 2–5 (2–2, 0–1, 0–2) slutade fredagens match.

Floridas Brad Marchand tvåmålsskytt

Florida tog ledningen i början av första perioden genom Sam Bennett.

Anze Kopitar och Corey Perry låg sen bakom vändningen till 2–1 för Los Angeles.

Florida kvitterade till 2–2 genom Brad Marchand. Florida gjorde också 2–3 efter 11.45 i andra perioden när Sam Reinhart slog till framspelad av Carter Verhaeghe och Niko Mikkola. Även i tredje perioden var det Florida som var vassast och gick från 2–3 till 2–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av Anton Lundell och Brad Marchand.

Los Angeles ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Florida ligger på sjätte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 december i Amerant Bank Arena.

Söndag 9 november möter Los Angeles Pittsburgh borta 20.00 och Florida möter San Jose borta 04.00.

Los Angeles–Florida 2–5 (2–2, 0–1, 0–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (2.06) Sam Bennett (Jeff Petry, Jesper Boqvist), 1–1 (9.23) Anze Kopitar (Quinton Byfield, Corey Perry), (Mikey Anderson, Joel Edmundson), 2–2 (17.30) Brad Marchand (Aaron Ekblad).

Andra perioden: 2–3 (31.45) Sam Reinhart (Carter Verhaeghe, Niko Mikkola).

Tredje perioden: 2–4 (48.44) Anton Lundell (Eetu Luostarinen), 2–5 (52.36) Brad Marchand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-1-2

Florida: 3-1-1

Nästa match:

Los Angeles: Pittsburgh Penguins, borta, 9 november

Florida: San Jose Sharks, borta, 9 november