Bra start för Växjö i serien mot Färjestad

Växjö segrade – 4–1 mot Färjestad

Med 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) på bortaplan mot Färjestad har Växjö tagit greppet i kvartsfinalen i U18-SM herr. Växjö har greppet om matchserien med 1-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Växjö började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.25 slog Vincent Bengtsson till framspelad av Wilmer Bergström. Efter 1.40 nätade Ola Palme efter förarbete från Olle Tideman och Simon Sejc och ökade ledningen till 0–2.

Efter 31 sekunder i andra perioden reducerade Färjestad till 1–2 genom Tom Bjurman.

Växjö ökade ledningen till 1–3 med 1.19 kvar att spela genom Olle Ågren. Max Isaksson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med sju sekunder kvar att spela på pass av Olle Ågren.

Nästa match spelas på lördag 15.00.

Färjestad–Växjö 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 0–1 (1.25) Vincent Bengtsson (Wilmer Bergström), 0–2 (1.40) Ola Palme (Olle Tideman, Simon Sejc).

Andra perioden: 1–2 (20.31) Tom Bjurman.

Tredje perioden: 1–3 (58.41) Olle Ågren, 1–4 (59.53) Max Isaksson (Olle Ågren).

Ställning i serien: Färjestad–Växjö 0–1

Nästa match:

28 mars, 15.00, Växjö–Färjestad