Bra start för Sundsvall U20 efter seger mot Boden med 4–0

Sundsvall U20 vann med 4–0 mot Boden

Dante Gullback matchvinnare för Sundsvall U20

Andra raka segern för Sundsvall U20

Sundsvall U20 vann den första matchen i playoff 3 i U20 region norr herr. Laget segrade på hemmaplan mot Boden på söndagen med 4–0 (0–0, 1–0, 3–0). Returen spelas söndag 8 mars.

Det var sjätte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sundsvall U20.

Sundsvall U20–Boden – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 3.11 in i andra perioden som Sundsvall U20 tog ledningen genom Dante Gullback efter förarbete av Edvin Modin.

Även i tredje perioden var det Sundsvall U20 som var starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Nils Brink, Isak Bergetoft och Janis Weber.

Sundsvall U20–Boden 4–0 (0–0, 1–0, 3–0)

Playoff 3 i U20 region norr herr

Andra perioden: 1–0 (23.11) Dante Gullback (Edvin Modin).

Tredje perioden: 2–0 (43.44) Nils Brink (Isak Bergetoft), 3–0 (45.29) Isak Bergetoft (Måns Eriksson, Isak Larsson), 4–0 (56.57) Janis Weber (Bruno Linder, Edvin Modin).