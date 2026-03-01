Bra start för Sundsvall U20 efter seger med 5–1 mot Umeå Hockeyklubb

Sundsvall U20 vann med 5–1 mot Umeå Hockeyklubb

Isak Bergetoft med två mål för Sundsvall U20

Edvin Modin avgjorde för Sundsvall U20

Sundsvall U20 har övertaget inför avgörandet mot Umeå Hockeyklubb. Laget vann första matchen i playoff 2 till U20 region norr herr på hemmaplan på söndagen med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0). Returen spelas söndag 1 mars.

Det var Sundsvall U20:s sjätte raka seger mot Umeå Hockeyklubb.

Isak Bergetoft tvåmålsskytt för Sundsvall U20

Isak Bergetoft gav Sundsvall U20 ledningen efter 19 minuter efter förarbete av Alfred Engström och Felix Jansson.

Efter 1.05 i andra perioden gjorde Sundsvall U20 2–0 genom Edvin Modin.

Umeå Hockeyklubb reducerade dock till 2–1 genom Wilmer Gustavsson efter 5.09 av perioden.

Sundsvall U20 utökade ledningen på nytt genom Oliver Ahlin efter 9.29.

8.25 in i tredje perioden satte Isak Bergetoft pucken återigen framspelad av Måns Eriksson och ökade ledningen. Efter 9.26 slog Alfred Engström till på pass av Nils Brink och Edvin Modin och ökade ledningen för Sundsvall U20.

Alfred Engström gjorde ett mål för Sundsvall U20 och spelade dessutom fram till två mål.

Sundsvall U20–Umeå Hockeyklubb 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 1–0 (19.43) Isak Bergetoft (Alfred Engström, Felix Jansson).

Andra perioden: 2–0 (21.05) Edvin Modin (Alfred Engström), 2–1 (25.09) Wilmer Gustavsson (Lucas Widmark, Albin Sandström), 3–1 (29.29) Oliver Ahlin (Filip Engevi-Nordberg, Samuel Ingelsson).

Tredje perioden: 4–1 (48.25) Isak Bergetoft (Måns Eriksson), 5–1 (49.26) Alfred Engström (Nils Brink, Edvin Modin).