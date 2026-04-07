Bra start för Skellefteå AIK efter gastkramande förlängning

  • Skellefteå AIK-seger med 4–3 efter förlängning

  • Andreas Johnson avgjorde för Skellefteå AIK

  • Luleå blir nästa motstånd för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK har tagit kommandot mot Luleå i SM-semifinalen, efter seger på hemmaplan med 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Därmed leder Skellefteå AIK matchserien med 1-0.

Andreas Johnson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 2.18 in i sjunde (! ) perioden.

Luleå nästa för Skellefteå AIK

Lars Bryggman, Pontus Johansson, Andreas Johnson och Oscar Lindberg blev målskyttarna för Skellefteå AIK medan Frederic Allard, Oscar Engsund och Brendan Shinnimin gjorde Luleås mål.

Nästa match spelas på torsdag 20.00.

Skellefteå AIK–Luleå 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

SM-semifinalen, Skellefteå Kraft Arena

Förlängning: –.

Ställning i serien: Skellefteå AIK–Luleå 1–0

9 april, 20.00, Skellefteå AIK–Luleå

