Bra start för Skellefteå AIK efter gastkramande förlängning
Skellefteå AIK har tagit kommandot mot Luleå i SM-semifinalen, efter seger på hemmaplan med 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Därmed leder Skellefteå AIK matchserien med 1-0.
Andreas Johnson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 2.18 in i sjunde (! ) perioden.
Lars Bryggman, Pontus Johansson, Andreas Johnson och Oscar Lindberg blev målskyttarna för Skellefteå AIK medan Frederic Allard, Oscar Engsund och Brendan Shinnimin gjorde Luleås mål.
Nästa match spelas på torsdag 20.00.
Skellefteå AIK–Luleå 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
SM-semifinalen, Skellefteå Kraft Arena
Ställning i serien: Skellefteå AIK–Luleå 1–0
Nästa match:
9 april, 20.00, Skellefteå AIK–Luleå
