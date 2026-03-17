Bra start för Luleå i serien mot Örebro Hockey

Seger för Luleå med 6–2 mot Örebro Hockey

Mathias Bromé avgjorde för Luleå

Fyra raka mål för Luleå

Luleå har greppet om matchserien mot Örebro Hockey i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr, efter seger på bortaplan med 6–2 (0–0, 4–2, 2–0) i första matchen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Luleå.

Den första perioden slutade 0–0.

I andra perioden var det Luleå som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 2–4.

17.21 in i tredje perioden slog Erik Gustafsson till och ökade ledningen. Efter 17.50 nätade Anton Levtchi framspelad av Jesper Sellgren och Pontus Själin och ökade ledningen för Luleå. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Luleås Jesper Sellgren hade tre assists.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.

Örebro Hockey–Luleå 2–6 (0–0, 2–4, 0–2)

Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr

Andra perioden: 1–0 (22.41) Patrik Puistola (Kalle Kossila, David Quenneville), 1–1 (26.08) Eetu Koivistoinen (Linus Omark, Jesper Sellgren), 1–2 (31.51) Pontus Andreasson (Anton Levtchi, Oskari Laaksonen), 1–3 (32.43) Mathias Bromé (Jesper Sellgren, Linus Omark), 1–4 (33.58) Isac Hedqvist (Oskari Laaksonen, Filip Eriksson), 2–4 (35.55) Kalle Kossila (Niklas Nilsson, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 2–5 (57.21) Erik Gustafsson, 2–6 (57.50) Anton Levtchi (Jesper Sellgren, Pontus Själin).

Ställning i serien: Örebro Hockey–Luleå 0–1

Nästa match:

19 mars, 19.00, Luleå–Örebro Hockey