Bra start för Färjestad mot Frölunda HC

Färjestad har tagit greppet mot Frölunda HC, efter seger med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1) i första matchen på bortaplan i SM-kvartsfinalen dam.

– Jämnt och fysiskt där vi hade svårt att komma in i matchen, men vi kom igång efter halva. Nya tag på onsdag, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Färjestad tog ledningen i början av första perioden genom Karley Garcia.

Frölunda HC kvitterade till 1–1 genom Ebba Westerlind efter 8.16.

Färjestad tog ledningen på nytt genom Madison Mashuga efter 9.11 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

6.49 in i tredje perioden satte Julie Gough pucken framspelad av Kelly Babstock och ökade ledningen. 9.33 in i perioden fick Emilia Vesa utdelning framspelad av Tuva Kandell och Hanna Olsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Frölunda HC.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Frölunda HC–Färjestad 2–3 (1–2, 0–0, 1–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 0–1 (0.33) Karley Garcia (Kelly Babstock), 1–1 (8.16) Ebba Westerlind (Jenna Goodwin, Felizia Wikner-Zienkiewicz), 1–2 (9.11) Madison Mashuga.

Tredje perioden: 1–3 (46.49) Julie Gough (Kelly Babstock), 2–3 (49.33) Emilia Vesa (Tuva Kandell, Hanna Olsson).

Nästa match:

4 mars, 19.00, Frölunda HC–Färjestad