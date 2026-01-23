Boston vann trots uppryckning av Vegas

Seger för Boston med 4–3 mot Vegas

Bostons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

David Pastrnak matchvinnare för Boston

Matchen mellan Boston och Vegas i NHL slutade 4–3 (3–0, 1–0, 0–3). Hemmalaget Boston gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Vegas lyfte sig.

Segern var Bostons sjunde på de senaste åtta matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Montreal nästa för Boston

Boston stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 0.54 i mitten av perioden.

Efter 7.25 i andra perioden slog David Pastrnak till framspelad av Nikita Zadorov och Elias Lindholm och gjorde 4–0.

Jack Eichel, Tomas Hertl och Pavel Dorofejev reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–3 kom inte Vegas.

David Pastrnak gjorde ett mål för Boston och två målgivande passningar.

Lagens första möte för säsongen vann Vegas med 6–5.

Nästa motstånd för Boston är Montreal. Lagen möts söndag 25 januari 01.00 i TD Garden. Vegas tar sig an Toronto borta lördag 24 januari 01.00.

Boston–Vegas 4–3 (3–0, 1–0, 0–3)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (9.12) Charlie McAvoy (David Pastrnak, Morgan Geekie), 2–0 (9.42) Elias Lindholm (David Pastrnak, Morgan Geekie), 3–0 (10.06) Tanner Jeannot (Sean Kuraly).

Andra perioden: 4–0 (27.25) David Pastrnak (Nikita Zadorov, Elias Lindholm).

Tredje perioden: 4–1 (40.31) Jack Eichel (Noah Hanifin, Kaedan Korczak), 4–2 (43.01) Tomas Hertl (Mark Stone, Jack Eichel), 4–3 (57.25) Pavel Dorofejev (Shea Theodore, Mitch Marner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

Vegas: 3-0-2

Nästa match:

Boston: Montreal Canadiens, hemma, 25 januari 01.00

Vegas: Toronto Maple Leafs, borta, 24 januari 01.00