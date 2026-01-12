Boston vann mot Pittsburgh efter mål av Viktor Arvidsson
Följ HockeySverige på
Google news
- Boston-seger med 1–0 mot Pittsburgh
- Bostons femte seger på de senaste sex matcherna
- Viktor Arvidsson avgjorde för Boston
Boston vann med 1–0 på hemmaplan mot Pittsburgh i NHL. Målet gjordes av Viktor Arvidsson, inskickat redan i första perioden.
Segern var Bostons femte på de senaste sex matcherna.
Detroit nästa för Boston
Resultatet innebär att Boston ligger kvar på fjärde plats i Atlantic division och Pittsburgh på femte plats i Metropolitan division.
Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 14 januari. Då möter Boston Detroit i TD Garden 01.30. Pittsburgh tar sig an Tampa Bay hemma 01.00.
Boston–Pittsburgh 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
NHL, TD Garden
Första perioden: 1–0 (11.00) Viktor Arvidsson (Henri Jokiharju, Casey Mittelstadt).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boston: 4-0-1
Pittsburgh: 3-0-2
Nästa match:
Boston: Detroit Red Wings, hemma, 14 januari 01.30
Pittsburgh: Tampa Bay Lightning, hemma, 14 januari 01.00
Den här artikeln handlar om: