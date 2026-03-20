Boston vann klart hemma mot Winnipeg

Boston vann med 6–1 mot Winnipeg

Lukas Reichel avgjorde för Boston

Andra raka förlusten för Winnipeg

Boston vann på på hemmaplan mot Winnipeg i NHL med klara 6–1 (1–0, 2–0, 3–1).

Boston–Winnipeg – mål för mål

David Pastrnak gjorde 1–0 till Boston efter 14 minuter.

Efter 6.23 i andra perioden nätade Lukas Reichel och gjorde 2–0. Viktor Arvidsson gjorde dessutom 3–0 efter 18.16 framspelad av Pavel Zacha och Pavel Zacha.

3.15 in i tredje perioden slog Pavel Zacha till på pass av Casey Mittelstadt och Viktor Arvidsson och ökade ledningen. 5.38 in i perioden satte Jonathan Toews pucken på pass av Elias Salomonsson och Brad Lambert och reducerade. Men mer än så orkade Winnipeg inte med. Efter 15.52 nätade Fraser Minten framspelad av David Pastrnak och Andrew Peeke och ökade ledningen för Boston. Laget avslutade matchen med sitt 6–1-mål med 1.42 kvar att spela genom Jonathan Aspirot på pass av Morgan Geekie och Lukas Reichel.

Pavel Zacha gjorde ett mål för Boston och två målgivande passningar.

För Boston gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i Atlantic division medan Winnipeg är på sjätte plats i Central division.

När lagen möttes senast vann Boston med 6–3.

Nästa motstånd för Boston är Detroit. Lagen möts söndag 22 mars 01.00 i Little Caesars Arena. Winnipeg tar sig an Pittsburgh borta lördag 21 mars 18.00.

Boston–Winnipeg 6–1 (1–0, 2–0, 3–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (14.52) David Pastrnak.

Andra perioden: 2–0 (26.23) Lukas Reichel, 3–0 (38.16) Viktor Arvidsson (Pavel Zacha, Pavel Zacha).

Tredje perioden: 4–0 (43.15) Pavel Zacha (Casey Mittelstadt, Viktor Arvidsson), 4–1 (45.38) Jonathan Toews (Elias Salomonsson, Brad Lambert), 5–1 (55.52) Fraser Minten (David Pastrnak, Andrew Peeke), 6–1 (58.18) Jonathan Aspirot (Morgan Geekie, Lukas Reichel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-2-1

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

Boston: Detroit Red Wings, borta, 22 mars 01.00

Winnipeg: Pittsburgh Penguins, borta, 21 mars 18.00