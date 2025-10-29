Boston vände – med tre raka mål i andra perioden

Boston vann med 5–2 mot NY Islanders

Michael Eyssimont matchvinnare för Boston

Andra förlusten i följd för NY Islanders

Bortalaget NY Islanders hade ledningen efter en period i matchen mot Boston. Men Boston öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 5–2 (0–2, 3–0, 2–0) i matchen i NHL.

Buffalo nästa för Boston

NY Islanders tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Boston gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2 inom bara 3.53. Även i tredje perioden var Boston starkast och gick från 3–2 till 5–2 genom mål av Morgan Geekie och Fraser Minten och avgjorde matchen.

Boston har två segrar och tre förluster och 18–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har tre vinster och två förluster och 21–18 i målskillnad.

NY Islanders möter Carolina fredag 31 oktober 00.30 borta.

Boston–NY Islanders 5–2 (0–2, 3–0, 2–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (1.10) Bo Horvat (Jonathan Drouin), 0–2 (4.52) Kyle Palmieri (Mathew Barzal, Bo Horvat).

Andra perioden: 1–2 (23.55) Elias Lindholm (Pavel Zacha, David Pastrnak), 2–2 (26.51) David Pastrnak (Hampus Lindholm, Andrew Peeke), 3–2 (27.48) Michael Eyssimont.

Tredje perioden: 4–2 (45.50) Morgan Geekie (Charlie McAvoy, Elias Lindholm), 5–2 (56.39) Fraser Minten (Michael Eyssimont).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-0-3

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Boston: Buffalo Sabres, hemma, 31 oktober

NY Islanders: Carolina Hurricanes, borta, 31 oktober