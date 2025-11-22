Boston tog förlängningsseger mot Los Angeles

Boston-seger med 2–1 efter förlängning

Bostons Morgan Geekie tvåmålsskytt

Tredje raka förlusten för Los Angeles

Boston tog en stark seger mot Los Angeles borta i NHL. I förlängningen kunde Boston avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Morgan Geekie som stod för det avgörande målet.

San Jose nästa för Boston

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Boston tog ledningen först efter nio minuter i tredje perioden genom Morgan Geekie framspelad av Alex Steeves och Nikita Zadorov.

13.03 in i tredje perioden slog Joel Armia till och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.27 till Boston avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Morgan Geekie.

Det här var Los Angeles åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bostons åttonde uddamålsseger.

Lagen möts igen 11 mars i TD Garden.

Tisdag 25 november 03.00 spelar Los Angeles hemma mot Ottawa. Boston möter San Jose borta i SAP Center at San Jose måndag 24 november 02.00.

Los Angeles–Boston 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Tredje perioden: (Alex Steeves, Nikita Zadorov), 1–1 (53.03) Joel Armia.

Förlängning: 1–2 (62.27) Morgan Geekie.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-2-1

Boston: 2-0-3

Nästa match:

Los Angeles: Ottawa Senators, hemma, 25 november

Boston: San Jose Sharks, borta, 24 november