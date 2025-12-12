Boston tog ännu en seger – 6–3 mot Winnipeg

Boston-seger med 6–3 mot Winnipeg

Bostons femte seger på de senaste sex matcherna

David Pastrnak gjorde två mål för Boston

Segertåget fortsätter för Boston efter ny vinst. Mot Winnipeg på bortaplan i Bell MTS Place på fredagen vann med 6–3 (3–2, 1–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad i NHL.

Hampus Lindholm gjorde avgörande målet

Boston spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 15 minuter i andra perioden nätade Hampus Lindholm framspelad av David Pastrnak och Morgan Geekie och gjorde 2–4.

Winnipegs Gabriel Vilardi gjorde 3–4 efter 17.57 på pass av Cole Perfetti och Kyle Connor.

14.45 in i tredje perioden satte Elias Lindholm pucken framspelad av David Pastrnak och Nikita Zadorov och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.56 kvar att spela återigen genom David Pastrnak efter förarbete från Morgan Geekie och Elias Lindholm. 3–6-målet blev matchens sista.

David Pastrnak gjorde två mål för Boston och två assist och Morgan Geekie hade tre assists.

Den 20 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i TD Garden.

I nästa omgång har Winnipeg Washington hemma i Bell MTS Place, söndag 14 december 01.00.

Winnipeg–Boston 3–6 (2–3, 1–1, 0–2)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: (Josh Morrissey, Cole Koepke), 1–1 (8.51) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Morgan Geekie), 1–2 (10.55) Casey Mittelstadt (Mason Lohrei, Hampus Lindholm), 1–3 (11.34) Sean Kuraly (Tanner Jeannot, Mark Kastelic), (Dylan Demelo, Dylan Samberg).

Andra perioden: (David Pastrnak, Morgan Geekie), 3–4 (37.57) Gabriel Vilardi (Cole Perfetti, Kyle Connor).

Tredje perioden: 3–5 (54.45) Elias Lindholm (David Pastrnak, Nikita Zadorov), 3–6 (58.04) David Pastrnak (Morgan Geekie, Elias Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 1-1-3

Boston: 4-0-1

Nästa match:

Winnipeg: Washington Capitals, hemma, 14 december 01.00