Boston reducerar matchserien mot Buffalo efter dramatik

Seger för Boston med 2–1 efter förlängning

David Pastrnak avgjorde för Boston

Rasmus Dahlin ende målskytt för Buffalo

Boston vann den femte matchen mot Buffalo borta med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed reducerar Boston i matchserien, som Buffalo leder med 3-2 i matcher.

David Pastrnak blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 9.14 in i fjärde perioden.

Buffalo–Boston – mål för mål

Buffalo började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.35 slog Rasmus Dahlin till assisterad av Jason Zucker och Tage Thompson.

Efter 9.24 i andra perioden nätade Elias Lindholm och kvitterade för Boston.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 9.14 innan Boston också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev David Pastrnak, framspelad av Hampus Lindholm.

Lagen möts igen på lördag 01.00.

Buffalo–Boston 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 1–0 (3.35) Rasmus Dahlin (Jason Zucker, Tage Thompson).

Andra perioden: 1–1 (29.24) Elias Lindholm.

Förlängning: 1–2 (69.14) David Pastrnak (Hampus Lindholm).

Utvisningar, Buffalo: 3×2 min. Boston: 3×2 min.

Ställning i serien: Buffalo–Boston 3–2 (bäst av 7)

Nästa match:

2 maj, 01.00, Boston–Buffalo