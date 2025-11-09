Boston fortsätter vinna – 5–3 mot Toronto

Boston vann med 5–3 mot Toronto

Bostons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

David Pastrnak matchvinnare för Boston

3–5 (2–2, 1–2, 0–1) blev resultatet när Toronto och Boston möttes i Scotiabank Arena på söndagen. I och med detta har Boston hela sex raka segrar i NHL.

Toronto–Boston – mål för mål

Toronto tog ledningen i början av första perioden genom Nicholas Robertson.

Morgan Geekie och Viktor Arvidsson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Boston.

Toronto kvitterade till 2–2 genom Matias Maccelli. Boston startade andra perioden vassast. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Michael Eyssimont och David Pastrnak innan Toronto svarade och gjorde 4–3 genom John Tavares. 16.58 in i tredje perioden nätade Bostons Fraser Minten framspelad av Mark Kastelic och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

I nästa omgång har Toronto Carolina hemma i Scotiabank Arena, måndag 10 november 01.00. Boston spelar hemma mot Toronto onsdag 12 november 01.00.

Toronto–Boston 3–5 (2–2, 1–2, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (3.11) Nicholas Robertson (Max Domi, Morgan Rielly), 1–1 (3.30) Morgan Geekie, 1–2 (3.55) Viktor Arvidsson, 2–2 (11.41) Matias Maccelli (Nicolas Roy, Morgan Rielly).

Andra perioden: 2–3 (22.23) Michael Eyssimont (Marat Chusnutdinov, Mason Lohrei), 2–4 (24.39) David Pastrnak (Hampus Lindholm, Morgan Geekie), 3–4 (36.51) John Tavares.

Tredje perioden: 3–5 (56.58) Fraser Minten (Mark Kastelic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-0-2

Boston: 5-0-0

Nästa match:

Toronto: Carolina Hurricanes, hemma, 10 november

Boston: Toronto Maple Leafs, hemma, 12 november