Boston bröt förlustsviten – vann mot Edmonton

Seger för Boston med 6–2 mot Edmonton

David Pastrnak med två mål för Boston

Hampus Lindholm matchvinnare för Boston

Efter sex förluster i rad för Boston i NHL kom en ljusning. Borta mot Edmonton kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Rogers Place slutade 2–6 (1–2, 0–2, 1–2).

Bostons David Pastrnak tvåmålsskytt

Boston startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av David Pastrnak och Casey Mittelstadt innan Edmonton svarade och gjorde 2–1 genom Zach Hyman.

Efter 7.05 i andra perioden nätade Hampus Lindholm på pass av Fraser Minten och Viktor Arvidsson och gjorde 1–3.

Jonathan Aspirot gjorde dessutom 1–4 efter 18.19 framspelad av David Pastrnak.

Efter 4.20 i tredje perioden ökade Boston på till 1–5 genom Elias Lindholm.

Edmonton reducerade dock till 2–5 genom Jack Roslovic efter 7.22 av perioden.

Boston kunde dock avgöra till 2–6 med 5.26 kvar av matchen genom David Pastrnak.

David Pastrnak gjorde två mål för Boston och spelade fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton med 3–1.

Lördag 3 januari 21.30 spelar Edmonton hemma mot Philadelphia. Boston möter Vancouver borta i Rogers Arena söndag 4 januari 04.00.

Edmonton–Boston 2–6 (1–2, 0–2, 1–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (7.28) David Pastrnak (Elias Lindholm, Charlie McAvoy), 0–2 (18.13) Casey Mittelstadt (Viktor Arvidsson, Hampus Lindholm), 1–2 (19.19) Zach Hyman (Connor McDavid, Leon Draisaitl).

Andra perioden: 1–3 (27.05) Hampus Lindholm (Fraser Minten, Viktor Arvidsson), 1–4 (38.19) Jonathan Aspirot (David Pastrnak).

Tredje perioden: 1–5 (44.20) Elias Lindholm (Morgan Geekie, Alex Steeves), 2–5 (47.22) Jack Roslovic (Darnell Nurse, Connor Ingram), 2–6 (54.34) David Pastrnak (Fraser Minten, Marat Chusnutdinov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Boston: 1-1-3

Nästa match:

Edmonton: Philadelphia Flyers, hemma, 3 januari 21.30

Boston: Vancouver Canucks, borta, 4 januari 04.00