Boston bröt förlustsviten – vann mot Colorado

Boston vann med 3–2 mot Colorado

Morgan Geekie avgjorde för Boston

Tredje raka förlusten för Colorado

Efter sex förluster i rad för Boston i NHL kom en ljusning. Hemma mot Colorado kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i TD Garden slutade 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

Ottawa nästa för Boston

Colorado tog ledningen i början av första perioden genom Artturi Lehkonen.

Michael Eyssimont och Viktor Arvidsson såg till att Boston vände till ledning med 2–1. Laget gjorde 3–1 i slutsekunderna av andra perioden genom Morgan Geekie framspelad av David Pastrnak och Mason Lohrei. Artturi Lehkonen stod för målet när Colorado reducerade till 3–2 med 20 sekunder kvar att spela. Men mer än så orkade Colorado inte med.

Bostons Mason Lohrei hade tre assists.

Det här var Bostons andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Colorados fjärde uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado Avalanche med 4–1.

Boston tar sig an Ottawa i nästa match borta tisdag 28 oktober 00.30. Colorado möter New Jersey borta söndag 26 oktober 18.00.

Boston–Colorado 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (4.27) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 1–1 (14.20) Viktor Arvidsson (Mason Lohrei, Casey Mittelstadt), (Tanner Jeannot, Mason Lohrei).

Andra perioden: 3–1 (39.59) Morgan Geekie (David Pastrnak, Mason Lohrei).

Tredje perioden: 3–2 (59.40) Artturi Lehkonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 1-0-4

Colorado: 2-2-1

Nästa match:

Boston: Ottawa Senators, borta, 28 oktober

Colorado: New Jersey Devils, borta, 26 oktober