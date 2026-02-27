Boston bröt Columbus fina segersvit

Boston segrade – 4–2 mot Columbus

Viktor Arvidsson med två mål för Boston

Sean Kuraly matchvinnare för Boston

Efter sju raka segrar i NHL så tog Columbus vinstsvit slut borta mot Boston. Matchen på fredagen i TD Garden slutade 4–2 (1–1, 1–0, 2–1).

Bostons fina hemmaform håller i sig. Segern var tionde raka i TD Garden.

Viktor Arvidsson gjorde två mål för Boston

Columbus tog ledningen efter 4.32 genom Kirill Martjenko på passning från Mason Marchment och Adam Fantilli. Efter 15.51 kvitterade Boston när Viktor Arvidsson fick träff efter pass från Jonathan Aspirot.

Boston gjorde också 2–1 efter 6.54 i andra perioden när Morgan Geekie fick träff på pass av David Pastrnak och Elias Lindholm.

Boston utökade ledningen genom Sean Kuraly efter 11.15 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Columbus reducerade dock till 3–2 genom Adam Fantilli efter 13.45 av perioden.

Boston kunde dock avgöra till 4–2 med 33 sekunder kvar av matchen genom Viktor Arvidsson.

Nästa motstånd för Boston är Philadelphia. Lagen möts lördag 28 februari 21.00 i Xfinity Mobile Arena.

Boston–Columbus 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (4.32) Kirill Martjenko (Mason Marchment, Adam Fantilli), 1–1 (15.51) Viktor Arvidsson (Jonathan Aspirot).

Andra perioden: 2–1 (26.54) Morgan Geekie (David Pastrnak, Elias Lindholm).

Tredje perioden: 3–1 (51.15) Sean Kuraly (Tanner Jeannot), 3–2 (53.45) Adam Fantilli (Mason Marchment, Zach Werenski), 4–2 (59.27) Viktor Arvidsson (Charlie McAvoy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-2-0

Columbus: 4-0-1

Nästa match:

Boston: Philadelphia Flyers, borta, 28 februari 21.00