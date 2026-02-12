Bortasegern mot Vita Hästen förlänger sviten för Troja-Ljungby U18

Seger för Troja-Ljungby U18 med 4–1 mot Vita Hästen

Troja-Ljungby U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Arvid Olihn matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Vita Hästen och Troja-Ljungby U18 möttes på torsdagen i Himmelstalundshallen. Troja-Ljungby U18 hade fyra vinster i rad i U18 regional syd vår inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 1–4 (1–0, 0–2, 0–2).

Vita Hästen–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Vita Hästen började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.49 slog Victor Lander till framspelad av Ville Emvall.

Efter 9.03 i andra perioden nätade Carl De Wall framspelad av Alvar Wass och Olle Nilsson och kvitterade för Troja-Ljungby U18. Arvid Olihn gjorde dessutom 1–2 efter 9.30 på pass av Jacob Beskow och Elis Räsänen.

11.37 in i tredje perioden nätade Troja-Ljungby U18:s Isak Räsänen på pass av Adam Räsänen och Michael Hadnagy och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.28 kvar att spela genom Albin Wilhelmsson.

För tabellens utseende betyder det här att Vita Hästen ligger på femte plats medan Troja-Ljungby U18 har tredjeplatsen. Noteras kan att Troja-Ljungby U18 sedan den 17 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter Vita Hästen Mariestad i Mariehus Arena 12.00. Troja-Ljungby U18 tar sig an Helsingborg borta 13.00.

Vita Hästen–Troja-Ljungby U18 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (3.49) Victor Lander (Ville Emvall).

Andra perioden: 1–1 (29.03) Carl De Wall (Alvar Wass, Olle Nilsson), 1–2 (29.30) Arvid Olihn (Jacob Beskow, Elis Räsänen).

Tredje perioden: 1–3 (51.37) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Michael Hadnagy), 1–4 (58.32) Albin Wilhelmsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 2-0-3

Troja-Ljungby U18: 5-0-0

Nästa match:

Vita Hästen: Mariestads BoIS HC, borta, 15 februari 12.00

Troja-Ljungby U18: Helsingborg HC Ungdom, borta, 15 februari 13.00