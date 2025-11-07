Bortasegern mot Västervik förlänger sviten för Vita Hästen
- Vita Hästen vann med 4–0 mot Västervik
- Vita Hästens åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Adam Aunes Johansson avgjorde för Vita Hästen
Det går fortsatt bra för Vita Hästen i hockeyettan södra. På fredagen mötte laget Västervik i LF Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit åtta matcher i rad. Segerresultatet mot Västervik blev 4–0 (0–0, 3–0, 1–0).
Västervik–Vita Hästen – mål för mål
Den första perioden slutade mållös. Vita Hästen stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.52. Efter 1.53 i tredje perioden gjorde Helmer Styf också 0–4 på pass av Hugo Styf och Melker Bergman.
Västervik ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Vita Hästen är på fjärde plats. Så sent som den 17 oktober låg Västervik på 20:e plats i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 februari i Himmelstalundshallen.
I nästa match, söndag 9 november möter Västervik Visby/Roma hemma i LF Arena 15.00 medan Vita Hästen spelar borta mot Halmstad 16.00.
Västervik–Vita Hästen 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)
Hockeyettan södra, LF Arena
Andra perioden: 0–1 (24.06) Adam Aunes Johansson (Erik Palmqvist, Casper Östberg), 0–2 (25.45) Jesper Sellin, 0–3 (29.58) Leon Matthiasson (Jesper Sellin, Jesper Samuelsson).
Tredje perioden: 0–4 (41.53) Helmer Styf (Hugo Styf, Melker Bergman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västervik: 3-0-2
Vita Hästen: 5-0-0
Nästa match:
Västervik: Visby/Roma, hemma, 9 november
Vita Hästen: Halmstad Hammers HC, borta, 9 november
