Bortasegern mot Utah Mammoth förlänger sviten för Tampa Bay

Tampa Bay vann med 4–2 mot Utah Mammoth

Tampa Bays femte seger på de senaste sex matcherna

Jake Guentzel avgjorde för Tampa Bay

Tampa Bay är svårslaget i NHL. Mot Utah Mammoth borta i Vivint Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (1–1, 1–0, 2–1) och har nu fem segrar i rad.

Utah Mammoth–Tampa Bay – mål för mål

Första perioden var jämn. Utah Mammoth inledde bäst och tog ledningen genom Lawson Crouse efter 5.51, men Tampa Bay kvitterade genom Yanni Gourde efter 15.17. Anthony Cirelli gav laget ledningen efter 2.47 in i andra perioden. Utah Mammoth kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.21 i tredje perioden genom Kailer Yamamoto.

12.06 in i tredje perioden slog Jake Guentzel till och gav laget ledningen.

Brandon Hagel stod för målet när Tampa Bay punkterade matchen med ett 2–4-mål med 16 sekunder kvar att spela. 2–4-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt i Amalie Arena den 27 januari.

Onsdag 5 november möter Utah Mammoth Buffalo borta 01.00 och Tampa Bay möter Colorado borta 03.30.

Utah Mammoth–Tampa Bay 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 1–0 (5.51) Lawson Crouse (Ian Cole), 1–1 (15.17) Yanni Gourde (Emil Lilleberg).

Andra perioden: 1–2 (22.47) Anthony Cirelli.

Tredje perioden: 2–2 (42.21) Kailer Yamamoto, 2–3 (52.06) Jake Guentzel, 2–4 (59.44) Brandon Hagel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Utah Mammoth: Buffalo Sabres, borta, 5 november

Tampa Bay: Colorado Avalanche, borta, 5 november