Bortasegern mot Nälden/Östersund U18 förlänger sviten för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 3–2 mot Nälden/Östersund U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Oscar Hallin matchvinnare för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 fortsätter starkt i U18 division 1 norra B fortsättning herr. När laget mötte Nälden/Östersund U18 på bortaplan i Röjsmohallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–1, 1–1). I och med detta har Svedjeholmen/KB65 U18 sex segrar i rad.

Oscar Hallin stod för Svedjeholmen/KB65 U18:s avgörande mål med bara 20 sekunder kvar av slutperioden.

Nälden/Östersund U18–Svedjeholmen/KB65 U18 – mål för mål

Svedjeholmen/KB65 U18 tog ledningen efter fem minuters spel genom Ville Holmgren med assist av Oscar Hallin och Max Westberg.

Nälden/Östersund U18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.38 i andra perioden genom Wiljam Speijer. Efter 6.37 i andra perioden slog Liam Thurdin till framspelad av Ludvig Degerrot och gav Svedjeholmen/KB65 U18 ledningen.

5.24 in i tredje perioden slog Anton Söderberg till och kvitterade. Men Svedjeholmen/KB65 U18 avgjorde matchen med 20 sekunder kvar att spela genom Oscar Hallin efter förarbete av Albin Nordin och Ville Holmgren.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

I nästa match, söndag 8 februari möter Nälden/Östersund U18 ÖSK/Ö-vik U18 hemma i Näskotthallen 10.00 medan Svedjeholmen/KB65 U18 spelar borta mot Ånge U18 12.00.

Nälden/Östersund U18–Svedjeholmen/KB65 U18 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Röjsmohallen

Första perioden: 0–1 (5.54) Ville Holmgren (Oscar Hallin, Max Westberg).

Andra perioden: 1–1 (22.38) Wiljam Speijer, 1–2 (26.37) Liam Thurdin (Ludvig Degerrot).

Tredje perioden: 2–2 (45.24) Anton Söderberg, 2–3 (59.40) Oscar Hallin (Albin Nordin, Ville Holmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 5-0-0

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 8 februari 10.00

Svedjeholmen/KB65 U18: Ånge IK, borta, 8 februari 12.00