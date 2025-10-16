Bortasegern mot Nacka förlänger sviten för Djurgården

Djurgården vann med 7–2 mot Nacka

Djurgårdens åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Djurgårdens Oliver Sundberg tvåmålsskytt

Djurgården är svårslaget i U18 regional öst herr. Mot Nacka borta i Nacka Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 7–2 (1–0, 3–1, 3–1) och har nu åtta segrar i rad.

William Hedlund blev matchvinnare

Djurgården tog ledningen efter 7.22 genom Eric Larsson assisterad av Melker Wersäll. Djurgården tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 12.16 genom Leo Schlegel och gick upp till 0–3 innan Nacka svarade.

I periodpausen hade Djurgården ledningen med 1–4. Nacka reducerade dock till 2–4 genom Melker Nordström tidigt i tredje perioden av perioden.

Djurgården stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 8.29. Djurgården tog därmed en klar seger.

Söndag 19 oktober möter Nacka Huddinge IK borta 16.10 och Djurgården möter Almtuna hemma 16.00.

Nacka–Djurgården 2–7 (0–1, 1–3, 1–3)

U18 regional öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (7.22) Eric Larsson (Melker Wersäll).

Andra perioden: 0–2 (32.16) Leo Schlegel (Oskar Persson, William Canemyr), 0–3 (35.54) William Hedlund (Tom Pråhl, Egon Ekberg), 1–3 (36.16) Axel Bäckström (Noel Andersson, Melvin Kull), 1–4 (39.38) Oliver Sundberg (Oskar Persson, Leo Schlegel).

Tredje perioden: 2–4 (44.30) Melker Nordström, 2–5 (47.17) Alexander Engman (Ville Söderström, Melvin Norman), 2–6 (48.23) Melker Wersäll (Carl Eiritz), 2–7 (55.46) Oliver Sundberg (William Canemyr, Egon Ekberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-0-3

Djurgården: 5-0-0

Nästa match:

Nacka: Huddinge IK, borta, 19 oktober

Djurgården: Almtuna IS, hemma, 19 oktober