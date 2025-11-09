Bortasegern mot Ludvika/Smedjebacken förlänger sviten för Häradsbygden
- Häradsbygden vann med 7–2 mot Ludvika/Smedjebacken
- Häradsbygdens fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Simon Fallström tremålsskytt för Häradsbygden
Det går fortsatt bra för Häradsbygden i U18 division 1 västra B herr. På söndagen mötte laget Ludvika/Smedjebacken i Hitachi Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Ludvika/Smedjebacken blev 7–2 (4–0, 1–1, 2–1).
Reef Matthews gjorde avgörande målet
Häradsbygden stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Häradsbygden ökade ledningen till 0–5 genom Nils Brisell efter 7.03 i andra perioden.
Ludvika/Smedjebacken reducerade dock till 1–5 genom Hilding Malmkvist med 1.05 kvar att spela av perioden. Häradsbygden gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 1–5 till 1–7, målen av Reef Matthews och Simon Fallström, vilket avgjorde matchen.
Loke Jepsen reducerade förvisso men närmare än 2–7 kom inte Ludvika/Smedjebacken. Häradsbygden tog därmed en säker seger.
Häradsbygdens Simon Fallström stod för fyra poäng, varav tre mål.
När lagen möttes senast vann Häradsbygdens Sportsällskap med 9–1.
I nästa match möter Ludvika/Smedjebacken Malung borta på söndag 16 november 19.00. Häradsbygden möter Malung torsdag 13 november 19.00 borta.
Ludvika/Smedjebacken–Häradsbygden 2–7 (0–4, 1–1, 1–2)
U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena
Första perioden: 0–1 (1.54) Elliot Hammarqvist (Axel Nauclér), 0–2 (12.28) Simon Fallström, 0–3 (15.21) Reef Matthews, 0–4 (18.04) Simon Fallström.
Andra perioden: 0–5 (27.03) Nils Brisell (Herman Leander), 1–5 (38.55) Hilding Malmkvist (Lucas Silvennoinen).
Tredje perioden: 1–6 (41.11) Reef Matthews (Simon Fallström), 1–7 (52.51) Simon Fallström, 2–7 (59.26) Loke Jepsen (Oliver Härdin, Jakob Ahlman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4
Häradsbygden: 4-0-1
Nästa match:
Ludvika/Smedjebacken: Malungs IF, borta, 16 november
Häradsbygden: Malungs IF, borta, 13 november
