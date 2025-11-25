Bortasegern mot Karlskrona förlänger sviten för Oskarshamn

Oskarshamn vann med 2–1 mot Karlskrona

Oskarshamns sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mio Svanberg matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamn är svårslaget i U20 region syd herr. Mot Karlskrona på bortaplan i NKT Arena på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (0–0, 0–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad.

– En match där vi egentligen inte kommer upp i nivå någon gång i de två första perioderna. Hela laget ger en stor eloge till vår målvakt Simon för en strålande insats. I tredje perioden jämnar vi ut spelet lite och lyckas göra två mål, vilket är sjukt starkt efter den starten, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand efter matchen.

Mio Svanberg blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål med bara 33 sekunder kvar av slutperioden.

Bäcken nästa för Oskarshamn

Första perioden blev mållös.

Det var först 8.25 in i andra perioden som Karlskrona tog ledningen genom Oliver Ulander.

Efter 3.00 i tredje perioden kvitterade Oskarshamn genom Viggo Söderberg efter pass från Olof Marklund och Axel Stjernlöf.

Mio Svanberg stod för målet när laget avgjorde matchen med 33 sekunder kvar att spela efter förarbete av Joel Janhonen och Alfred Göransson. Svanberg fullbordade därmed Oskarshamns vändning.

Det här var Karlskronas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Oskarshamns tredje uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Karlskrona nu ligger på sjunde plats i tabellen. Oskarshamn är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 5–4.

Karlskrona tar sig an Olofström i nästa match hemma lördag 29 november 15.30. Oskarshamn möter samma dag 14.00 Bäcken hemma.

Karlskrona–Oskarshamn 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

U20 region syd herr, NKT Arena

Andra perioden: 1–0 (28.25) Oliver Ulander.

Tredje perioden: 1–1 (43.00) Viggo Söderberg (Olof Marklund, Axel Stjernlöf), 1–2 (59.27) Mio Svanberg (Joel Janhonen, Alfred Göransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-1-1

Oskarshamn: 4-1-0

Nästa match:

Karlskrona: Olofströms IK, hemma, 29 november

Oskarshamn: Bäcken HC, hemma, 29 november