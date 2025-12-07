Bortasegern mot IK Göta förlänger sviten för Enköping

Enköping-seger med 4–0 mot IK Göta

Enköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Nederberg tvåmålsskytt för Enköping

IK Göta och Enköping möttes på söndagen i HCL Tech Arena. Enköping hade tre vinster i rad i U18 allettan östra herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–4 (0–3, 0–0, 0–1).

Enköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.21 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös.

Till slut kom också 0–4 genom Tor Nordgren assisterad av Daniel Lindeberg och Svante Lilja efter 19.17 i tredje perioden.

Erik Nederberg gjorde två mål för Enköping och spelade fram till ett mål och Svante Lilja stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast vann IK Göta med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter IK Göta Viggbyholm i HCL Tech Arena 20.00. Enköping tar sig an Väsby borta 19.45.

IK Göta–Enköping 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (9.32) Erik Nederberg (Gabriel Shafadi, Svante Lilja), 0–2 (12.09) Erik Nederberg, 0–3 (18.53) Svante Lilja (Gabriel Shafadi, Erik Nederberg).

Tredje perioden: 0–4 (59.17) Tor Nordgren (Daniel Lindeberg, Svante Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-0-3

Enköping: 4-0-1

Nästa match:

IK Göta: Viggbyholms IK, hemma, 11 december

Enköping: Väsby IK HK, borta, 11 december