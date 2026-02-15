Troja-Ljungby U18 fortsätter vinna – 6–5 mot Helsingborg

Troja-Ljungby U18-seger med 6–5 mot Helsingborg

Troja-Ljungby U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Carl De Wall avgjorde för Troja-Ljungby U18

5–6 (2–1, 2–2, 1–3) blev resultatet när Helsingborg och Troja-Ljungby U18 möttes i Olympiarinken på söndagen. I och med detta har Troja-Ljungby U18 hela sex raka segrar i U18 regional syd vår.

Helsingborg–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Helsingborg startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av William Holmberg och Noah Roos innan Troja-Ljungby U18 svarade och gjorde 2–1 genom Jacob Beskow.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Troja-Ljungby U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–3 till 4–6 i tredje perioden.

Helsingborg reducerade dock till 5–6 genom Isac Smyth när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborg med 3–0.

I nästa match, torsdag 19 februari möter Helsingborg Borås borta i Borås Ishall 19.30 medan Troja-Ljungby U18 spelar hemma mot Mariestad 19.00.

Helsingborg–Troja-Ljungby U18 5–6 (2–1, 2–2, 1–3)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (6.44) William Holmberg (Marius Decierdo, Isak Paerremand), 2–0 (14.21) Noah Roos (Richárd Orgoványi, Isak Paerremand), 2–1 (16.25) Jacob Beskow (Elis Räsänen).

Andra perioden: 2–2 (25.00) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Albin Wilhelmsson), 3–2 (27.37) Marius Decierdo (Richárd Orgoványi, Felix Holgersson), 3–3 (34.52) Alvar Wass (Philip Herrlin, Carl De Wall), 4–3 (37.51) Wiggo Holm (Isac Smyth, Felix Holgersson).

Tredje perioden: 4–4 (45.09) Adam Räsänen (Cyrus Van Brunschot), 4–5 (51.28) Eric Bjureberg (Elliot Osbäck), 4–6 (54.40) Carl De Wall (Alvar Wass), 5–6 (59.24) Isac Smyth (Felix Data).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-2-1

Troja-Ljungby U18: 5-0-0

Nästa match:

Helsingborg: Borås HC, borta, 19 februari 19.30

Troja-Ljungby U18: Mariestads BoIS HC, hemma, 19 februari 19.00