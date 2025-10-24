Bortasegern mot Florida förlänger sviten för Pittsburgh

Pittsburgh-seger med 5–3 mot Florida

Pittsburghs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sidney Crosby tvåmålsskytt för Pittsburgh

3–5 (0–1, 1–2, 2–2) blev resultatet när Florida och Pittsburgh möttes i Amerant Bank Arena på fredagen. I och med detta har Pittsburgh fyra raka segrar i NHL.

Connor Dewar blev matchvinnare

Sidney Crosby gjorde 1–0 till gästande Pittsburgh efter 6.24 assisterad av Bryan Rust och Jevgenij Malkin. Efter 6.36 i andra perioden gjorde Pittsburgh 0–2 genom Rickard Rakell.

Florida reducerade dock till 1–2 genom Brad Marchand efter 8.26 av perioden.

Pittsburgh gjorde 1–3 genom Ben Kindel efter 15.24. Sam Reinhart reducerade för Florida tidigt i tredje perioden framspelad av Mackie Samoskevich och Seth Jones.

4.49 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Connor Dewar framspelad av Erik Karlsson och ökade ledningen.

11.08 in i perioden slog Brad Marchand till på nytt på pass av Eetu Luostarinen och Anton Lundell och reducerade. Men mer än så orkade Florida inte med. Målet var Brad Marchands femte i NHL.

Efter tolv minuter slog Sidney Crosby till återigen på pass av Rickard Rakell och Jevgenij Malkin och ökade ledningen för Pittsburgh. 3–5-målet blev matchens sista.

Pittsburghs Sidney Crosby stod för tre poäng, varav två mål.

Pittsburgh tar sig an Columbus hemma söndag 26 oktober 01.00.

Florida–Pittsburgh 3–5 (0–1, 1–2, 2–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (6.24) Sidney Crosby (Bryan Rust, Jevgenij Malkin).

Andra perioden: 0–2 (26.36) Rickard Rakell (Erik Karlsson, Sidney Crosby), 1–2 (28.26) Brad Marchand (Mackie Samoskevich, Seth Jones), 1–3 (35.24) Ben Kindel (Thomas Novak).

Tredje perioden: 2–3 (42.24) Sam Reinhart (Mackie Samoskevich, Seth Jones), 2–4 (44.49) Connor Dewar (Erik Karlsson), 3–4 (51.08) Brad Marchand (Eetu Luostarinen, Anton Lundell), (Rickard Rakell, Jevgenij Malkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 1-0-4

Pittsburgh: 4-0-1

Nästa match:

Florida: Vegas Golden Knights, hemma, 26 oktober

Pittsburgh: Columbus Blue Jackets, hemma, 26 oktober