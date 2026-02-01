Bortasegern mot Avesta förlänger sviten för Falu J18

Falu J18 segrade – 2–1 mot Avesta

Tim Andersson matchvinnare för Falu J18

Fjärde raka segern för Falu J18

Segertåget fortsätter för Falu J18. Mot Avesta på bortaplan i Avestahallen på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) och har nu fyra segrar i rad i U18 division 1 västra B vår.

Häradsbygden nästa för Falu J18

Anton Sundberg gjorde 1–0 till Falu J18 efter bara 2.52 med assist av Hugo Liljeqvist.

Efter 12.23 i andra perioden nätade Tim Andersson på pass av Cliff Forsberg och gjorde 0–2. Avestas Loui Thorén Hedblom gjorde 1–2 efter 19.17 framspelad av Victor Österberg.

I tredje perioden höll Falu J18 i sin 2–1-ledning och vann.

Efter fyra matcher har Avesta nu sex poäng och Falu J18 har tolv poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 22 februari spelar Avesta borta mot Borlänge Hockey 2 18.15 och Falu J18 mot Häradsbygden borta 11.00 i Clas Ohlson Foundation Arena.

Avesta–Falu J18 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

U18 division 1 västra B vår, Avestahallen

Första perioden: 0–1 (2.52) Anton Sundberg (Hugo Liljeqvist).

Andra perioden: 0–2 (32.23) Tim Andersson (Cliff Forsberg), 1–2 (39.17) Loui Thorén Hedblom (Victor Österberg).

Nästa match:

Avesta: Borlänge HF 2, borta, 22 februari 18.15

Falu J18: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 22 februari 11.00