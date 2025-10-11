Bortasegern mot Alvesta förlänger sviten för Nybro

Seger för Nybro med 5–1 mot Alvesta

Nybros femte seger på de senaste fem matcherna

Wilmer Holmqvist avgjorde för Nybro

1–5 (0–2, 0–3, 1–0) blev resultatet när Alvesta och Nybro möttes i Virdavallens Ishall på lördagen. I och med detta har Nybro fem raka segrar i U20 division 1 D syd herr.

– Grym bortamatch av oss. Stolt över killarna hur sätter laget före jaget. Fantastisk bra laginsats, kommenterade Nybros tränare Jonny Ågren.

Tingsryds AIF J20 nästa för Nybro

Nybro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. Även i andra perioden var Nybro starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Casper Forsberg, Andrej Kunc och Albin Sandberg. Efter 3.31 i tredje perioden reducerade Alvesta till 1–5 genom Douglas Jonsson framspelad av Alexander Stridsberg och Malte Sonnbjer. Men mer än så orkade Alvesta inte med.

Albin Sandberg gjorde ett mål för Nybro och spelade fram till tre mål.

Alvesta stannar därmed på tredje plats och Nybro på andra plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Liljas Arena.

Alvesta tar sig an Gislaved i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.15. Nybro möter samma dag 19.00 Tingsryds AIF J20 hemma.

Alvesta–Nybro 1–5 (0–2, 0–3, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (14.17) Måns Holgersson (Albin Sandberg, Erik Gruvhagen), 0–2 (19.09) Wilmer Holmqvist (Albin Sandberg).

Andra perioden: 0–3 (23.19) Casper Forsberg (Albin Sandberg, Andrej Kunc), 0–4 (30.04) Andrej Kunc (Wilmer Holmqvist), 0–5 (39.35) Albin Sandberg (Måns Holgersson, Melwin Karlsson-Ljunggren).

Tredje perioden: 1–5 (43.31) Douglas Jonsson (Alexander Stridsberg, Malte Sonnbjer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 4-0-1

Nybro: 5-0-0

Nästa match:

Alvesta: Gislaveds SK, borta, 14 oktober

Nybro: Tingsryds AIF Utv., hemma, 14 oktober