Boro/Vetlanda vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Rydaholm

Boro/Vetlanda vann med 3–2 mot Rydaholm

Boro/Vetlandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Felix Hansen avgjorde för Boro/Vetlanda

Det blev seger för Boro/Vetlanda hemma mot Rydaholm i U20 division 1 D syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Boro/Vetlanda fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

– Vi har mycket puck och tid i anfallszon men är lite för bekväma och skapar för lite farliga lägen. Siffrorna speglar inte riktigt matchbilden men Rydaholms målvakt gör en grym match, och de är grymt effektiva och nyttjar våra misstag. Vi skapar lite bättre chanser i tredje och Felix styr in avgörandet dryga fem min i tredje. Tycker vi styr av det bra efter det. En helt okej match från vår sida och tre poäng, kommenterade Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein.

Segern var Boro/Vetlandas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Tingsryds AIF J20 nästa för Boro/Vetlanda

Walle Esbjörnsson gav gästerna Rydaholm ledningen efter 17 minuter på pass av Melker Elf och Noah Frigert. Wille Krafft-Hernegård och Seth Ståhlgren Uebel låg sen bakom vändningen till 2–1 för Boro/Vetlanda.

Rydaholm kvitterade till 2–2 genom Elias Smyth i andra perioden. 5.14 in i tredje perioden slog Felix Hansen till på pass av Hampus Arvsäter och Hugo Borg och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen 22 november i Talavidshallen.

Lördag 25 oktober 16.20 spelar Boro/Vetlanda borta mot Tingsryds AIF J20. Rydaholm möter Nybro borta i Liljas Arena onsdag 22 oktober 19.10.

Boro/Vetlanda–Rydaholm 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (17.02) Walle Esbjörnsson (Melker Elf, Noah Frigert).

Andra perioden: 1–1 (24.05) Seth Ståhlgren Uebel (Hugo Sollin, Carl Lind), 2–1 (27.41) Wille Krafft-Hernegård (Seth Ståhlgren Uebel, Hampus Arvsäter), 2–2 (36.50) Elias Smyth.

Tredje perioden: 3–2 (45.14) Felix Hansen (Hampus Arvsäter, Hugo Borg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Tingsryds AIF Utv., borta, 25 oktober

Rydaholm: Nybro Vikings IF, borta, 22 oktober