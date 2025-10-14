Boro/Vetlanda utklassade Värnamo – seger med 8–1

Boro/Vetlanda segrade – 8–1 mot Värnamo

Boro/Vetlandas Seth Ståhlgren Uebel tremålsskytt

Andra raka segern för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Värnamo i U20 division 1 D syd herr med hela 8–1 (5–1, 1–0, 2–0).

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte till om matchen:

– En bra första period där vi egentligen stänger matchen. Värnamo kommer ut och försöker i andra, men vi lyckas hålla de på utsida. Kul att de yngre tar för sig idag, plus att vi gör ett riktigt snyggt boxplay mål.

Seth Ståhlgren Uebel med tre mål för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.00 genom Axel Petersson och gick upp till 0–3. Värnamo kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Boro/Vetlanda dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Efter 14.05 i andra perioden slog Seth Ståhlgren Uebel till återigen på pass av Wiggo Sörensson och Axel Petersson och gjorde 1–6. Boro/Vetlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Wille Krafft-Hernegård och Alvin Lagerqvist.

Boro/Vetlandas Wiggo Sörensson hade fem assists, Seth Ståhlgren Uebel gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Axel Petersson stod för tre poäng, varav ett mål.

Värnamo har en vinst och fyra förluster och 20–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boro/Vetlanda har tre vinster och två förluster och 33–12 i målskillnad.

Det här betyder att Värnamo är kvar på sjunde plats och Boro/Vetlanda stannar på fjärde plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 november i Hydro Arena.

Nästa motstånd för Värnamo är Alvesta. Boro/Vetlanda tar sig an Rydaholm hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.

Värnamo–Boro/Vetlanda 1–8 (1–5, 0–1, 0–2)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (2.00) Axel Petersson (Hampus Arvsäter, Isak Haraldsson), 0–2 (3.26) Seth Ståhlgren Uebel (Wiggo Sörensson), 0–3 (9.29) Alvin Lagerqvist (Wiggo Sörensson), 1–3 (10.30) Emil Hansson (Noah Thur, Axel Lageskog), 1–4 (13.28) Albert Dahlberg Hylén (Seth Ståhlgren Uebel, Wiggo Sörensson), 1–5 (14.03) Seth Ståhlgren Uebel (Wiggo Sörensson, Albert Dahlberg Hylén).

Andra perioden: 1–6 (34.05) Seth Ståhlgren Uebel (Wiggo Sörensson, Axel Petersson).

Tredje perioden: 1–7 (47.14) Wille Krafft-Hernegård (Alwin Klein, Hampus Arvsäter), 1–8 (51.17) Alvin Lagerqvist (Axel Petersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 1-0-4

Boro/Vetlanda: 3-0-2

Nästa match:

Värnamo: Alvesta SK, borta, 18 oktober

Boro/Vetlanda: Rydaholms SK, hemma, 18 oktober