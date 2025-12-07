Seger för Boro/Vetlanda J18 med 7–6 mot Gisla/NittorpAlex Johansson matchvinnare för Boro/Vetlanda J18Boro/Vetlanda J18:s sjätte seger för säsongenBoro/Vetlanda J18 tog till slut hem segern mot Gisla/Nittorp i matchen hemma i Hydro Arena på söndagen. Alex Johansson stod för Boro/Vetlanda J18:s avgörande mål med bara en sekunder kvar av slutperioden. Matchen i U18 division 1 syd B herr slutade 7–6 (3–1, 2–1, 2–4).Boro/Vetlanda J18–Gisla/Nittorp – mål för målBoro/Vetlanda J18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.Boro/Vetlanda J18 inledde tredje perioden med att göra 6–2 genom William Ribbholm innan Gisla/Nittorp svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Sigge Bjelke för efter 18.41.I slutminuterna var det dock Boro/Vetlanda J18 som nådde längst. Alex Johansson gjorde matchavgörande 7–6 efter 19.59, på pass av Alvin Göth.Sigge Bjelke gjorde två mål för Gisla/Nittorp och spelade fram till tre mål och Christoffer Torell stod för fem poäng, varav fyra mål.Det här var Boro/Vetlanda J18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Gisla/Nittorps andra uddamålsförlust.Det här var sista matchen och resultatet betyder att Boro/Vetlanda J18 slutar på fjärde plats och Gisla/Nittorp på sjätte plats.Lagens första möte för säsongen vann Boro/Vetlanda HC med 6–5 efter straffläggning.Boro/Vetlanda J18–Gisla/Nittorp 7–6 (3–1, 2–1, 2–4)U18 division 1 syd B herr, Hydro ArenaFörsta perioden: 1–0 (0.24) Alvin Lagerqvist (Hugo Sollin), 1–1 (12.38) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Sixten Bjurbäck), 2–1 (12.53) Seth Ståhlgren Uebel (Axel Lagerqvist), 3–1 (18.44) Alvin Göth (Alvin Lagerqvist).Andra perioden: 4–1 (24.01) Hugo Petersson, 5–1 (29.02) Måns Eriksson (Axel Petersson), 5–2 (38.34) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Carl Hartvigsson).Tredje perioden: 6–2 (52.56) William Ribbholm (Emil Winblad), 6–3 (53.04) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Sixten Bjurbäck), 6–4 (56.10) Christoffer Torell (Tom Colin, Sigge Bjelke), 6–5 (58.34) Christoffer Torell (Tom Colin, Oscar Sanell), 6–6 (58.41) Sigge Bjelke, 7–6 (59.59) Alex Johansson (Alvin Göth).Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):Boro/Vetlanda J18: 2-1-2Gisla/Nittorp: 2-0-3