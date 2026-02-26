Boro/Vetlanda J18 vann – efter Olle Karlssons målkalas

Boro/Vetlanda J18 vann med 9–6 mot Mjölby

Olle Karlsson med fem mål för Boro/Vetlanda J18

Alex Johansson matchvinnare för Boro/Vetlanda J18

Olle Karlsson stod för hela fem mål för Boro/Vetlanda J18 när laget slog Mjölby på hemmaplan i U18 division 1 syd B vår. Till slut blev det 9–6 (5–4, 2–0, 2–2) till Boro/Vetlanda J18.

Boro/Vetlanda J18:s Olle Karlsson femmålsskytt

Boro/Vetlanda J18 var vassast i första perioden som laget vann med 5–4.

Efter 21 sekunder i andra perioden nätade Olle Karlsson på nytt framspelad av William Ribbholm och Hugo Sollin och gjorde 6–4. Alex Johansson gjorde dessutom 7–4 efter 2.49 på pass av Algot Wiberg.

Tredje perioden slutade 2–2 och Boro/Vetlanda J18 vann matchen med 9–6.

Boro/Vetlanda J18 har tre segrar och två förluster och 23–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mjölby har en vinst och fyra förluster och 21–34 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Boro/Vetlanda med 7–6 efter förlängning .

Nästa motstånd för Boro/Vetlanda J18 är Kalmar. Lagen möts söndag 1 mars 14.00 i Hydro Arena.

Boro/Vetlanda J18–Mjölby 9–6 (5–4, 2–0, 2–2)

U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (1.36) Isak Axelsson (Leo Gustafsson, Isac Gustafsson), 1–1 (3.27) William Ribbholm (Arvid Rosenqvist, Olle Karlsson), 1–2 (4.54) Theo Cannervik (Isac Gustafsson), 1–3 (5.25) Harry Hallin (Isac Gustafsson, Isak Axelsson), 2–3 (6.29) William Ribbholm, 3–3 (7.10) Olle Karlsson (Hampus Arvsäter, William Ribbholm), 3–4 (8.16) Isac Gustafsson (Isak Axelsson), 4–4 (10.28) Algot Wiberg (Emil Winblad, Hampus Arvsäter), 5–4 (11.02) Olle Karlsson (Hugo Sollin, William Ribbholm).

Andra perioden: 6–4 (20.21) Olle Karlsson (William Ribbholm, Hugo Sollin), 7–4 (22.49) Alex Johansson (Algot Wiberg).

Tredje perioden: 7–5 (50.18) Isak Axelsson, 8–5 (54.47) Olle Karlsson (Hugo Sollin, Hampus Arvsäter), 8–6 (56.21) Isac Gustafsson (Isak Axelsson), 9–6 (59.38) Olle Karlsson (Hampus Arvsäter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 3-1-1

Mjölby: 1-0-4

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Kalmar HC, hemma, 1 mars 14.00