Boro/Vetlanda J18 stod för jättevändning mot Tranås J18

Boro/Vetlanda J18 vann med 9–6 mot Tranås J18

Boro/Vetlanda J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alvin Lagerqvist tremålsskytt för Boro/Vetlanda J18

Tranås J18 körde över Boro/Vetlanda J18 på bortaplan och ledde med 4–0 i andra perioden. Då kom kollapsen – och Boro/Vetlanda J18 gjorde fem raka mål. Boro/Vetlanda J18 vann matchen i U18 division 1 syd B herr med 9–6 (0–0, 3–5, 6–1).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Tranås J18 med hela 7–2.

Segern var Boro/Vetlanda J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alvin Lagerqvist gjorde tre mål för Boro/Vetlanda J18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Tranås J18 spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–5.

Boro/Vetlanda J18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.45 genom Hugo Petersson och gick upp till 7–5 innan Tranås J18 svarade.

9–6 blev det till slut för Boro/Vetlanda J18.

Hugo Sollin gjorde ett mål för Boro/Vetlanda J18 och spelade dessutom fram till tre mål och Alvin Lagerqvist gjorde tre mål. Isac Ek stod för tre poäng, varav ett mål, Vincent Sjöö-Laisio hade tre assists och Gustav Roth gjorde två mål och en assist för Tranås J18.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås AIF IF med 7–2.

Söndag 16 november spelar Boro/Vetlanda J18 borta mot Nässjö 14.30 och Tranås J18 mot Gisla/Nittorp hemma 14.00 i Tranås Åkeri Arena.

Boro/Vetlanda J18–Tranås J18 9–6 (0–0, 3–5, 6–1)

U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena

Andra perioden: 0–1 (20.26) Vincent Senewiratne (Isac Ek), 0–2 (23.13) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio, Gustav Roth), 0–3 (24.30) Gustav Roth (Vincent Sjöö-Laisio, Axel Kernell), 0–4 (24.46) Jack Björk (Olle Gustafsson, Wille Liljegren), 1–4 (27.30) Alvin Göth (Hugo Sollin, Filip Melkersson), 2–4 (32.14) Alvin Lagerqvist (Hugo Sollin), 2–5 (33.02) Elliott Svensson (Jack Björk, Olle Gustafsson), 3–5 (37.23) Axel Lagerqvist (Hugo Sollin).

Tredje perioden: 4–5 (40.45) Hugo Petersson (Albert Dahlberg Hylén), 5–5 (46.39) Alvin Lagerqvist, 6–5 (49.13) Hugo Sollin (Hugo Petersson), 7–5 (55.50) Alvin Lagerqvist (Vincent Trofast), 7–6 (58.03) Gustav Roth (Vincent Sjöö-Laisio, Isac Ek), 8–6 (58.19) Albert Dahlberg Hylén, 9–6 (59.54) William Ribbholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 4-0-1

Tranås J18: 4-0-1

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Nässjö HC, borta, 16 november

Tranås J18: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 16 november