Boro/Vetlanda J18 en lätt match för Mariestad

Mariestad segrade – 7–2 mot Boro/Vetlanda J18

Måns Holm matchvinnare för Mariestad

Boro/Vetlanda J18 nu femte, Mariestad på tredje plats

Mariestad vann på bortaplan mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B herr med klara 7–2 (5–2, 2–0, 0–0).

Boro/Vetlanda J18–Mariestad – mål för mål

Mariestad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–2.

Även i andra perioden var det Mariestad som dominerade och gick från 2–5 till 2–7 genom mål av Viggo Eklund och Lukas Ottosson. I tredje perioden höll Mariestad i sin 7–2-ledning och vann.

Mariestads Alfred Ahlgren stod för fyra poäng, varav ett mål.

För Boro/Vetlanda J18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Mariestad är på tredje plats.

Den 30 november möts lagen återigen, då i Mariehus Arena.

Boro/Vetlanda J18 tar sig an Gisla/Nittorp i nästa match borta söndag 2 november 12.45. Mariestad möter samma dag 14.00 Nässjö hemma.

Boro/Vetlanda J18–Mariestad 2–7 (2–5, 0–2, 0–0)

U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (7.33) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Lucas Göthe), 0–2 (7.47) Olle Holmén (William Nyrén), 1–2 (8.18) Albert Dahlberg Hylén (Wiggo Sörensson), 1–3 (14.11) Måns Holm (Neo Willman), 1–4 (16.21) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Adrian Johnson), 2–4 (17.17) Axel Lagerqvist, 2–5 (18.21) Amandus Alt Almqvist (Alfred Ahlgren).

Andra perioden: 2–6 (22.54) Viggo Eklund (Oscar Odhagen, Alfred Ahlgren), 2–7 (29.55) Lukas Ottosson (Herman Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Mariestad: 3-1-1

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 2 november

Mariestad: Nässjö HC, hemma, 2 november