Borlänge vann klart borta mot IFK Arboga J18

Borlänge-seger med 7–2 mot IFK Arboga J18

Melvin Lantz med två mål för Borlänge

Nils Larsson avgjorde för Borlänge

Borlänge vann på på bortaplan mot IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med klara 7–2 (3–1, 3–1, 1–0).

– Borlänge är det bättre laget. Vi gjorde en helt okej hockeymatch, men mötte ett bättre motstånd. Bara att ladda om inför nästa match, kommenterade IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

Borlänges Melvin Lantz tvåmålsskytt

Borlänge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

IFK Arboga J18 reducerade dock till 1–3 genom Casper Rydin med 4.48 kvar att spela.

IFK Arboga J18 gjorde 2–3 genom Melker Juhlin Ulvhag tidigt i andra perioden av matchen.

Borlänge gjorde sen tre mål i rad och gick från 2–3 till 2–6.

2.47 in i tredje perioden fick Leo Höglund utdelning på pass av Arvid Bäck och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Borlänges Melvin Lantz stod för tre poäng, varav två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, IFK Arboga J18 med 15–21 och Borlänge med 19–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Borlänge med 5–1.

I nästa match, söndag 15 februari möter IFK Arboga J18 Strömsbro borta i Testebo Arena 16.45 medan Borlänge spelar hemma mot Valbo J18 15.15.

IFK Arboga J18–Borlänge 2–7 (1–3, 1–3, 0–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (3.17) Melvin Lantz (Adam Melin), 0–2 (7.07) Noah Olérs (Fabian Englund Lövgren, Anton Gillström), 0–3 (13.43) Nils Larsson (Nils Björklund Östning, Melvin Lantz), 1–3 (15.12) Casper Rydin (Viggo Garman).

Andra perioden: 2–3 (23.23) Melker Juhlin Ulvhag (Casper Rydin, Lukas Granell), 2–4 (26.49) Fabian Englund Lövgren (Nils Larsson, Filip Hyttring), 2–5 (32.32) Melvin Lantz (Arvid Bäck, Leo Höglund), 2–6 (39.03) Anton Gillström (August Hörberg, Noah Olérs).

Tredje perioden: 2–7 (42.47) Leo Höglund (Arvid Bäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 2-0-3

Borlänge: 2-1-2

Nästa match:

IFK Arboga J18: Strömsbro IF, borta, 15 februari 16.45

Borlänge: Valbo HC, hemma, 15 februari 15.15