Borlänge vann första matchen mot Gävle

Borlänge segrade – 10–1 mot Gävle

Anton Persson avgjorde för Borlänge

Åtta olika målgörare för Borlänge

Borlänge har skapat sig ett överläge mot Gävle i playoff till U18 regional väst herr, efter seger på bortaplan med 10–1 (2–0, 4–0, 4–1) i första matchen.

Gävle nästa för Borlänge

Borlänge tog ledningen efter 15 minuters spel genom Nils Larsson. 0–2 kom efter 16.42 när Anton Persson slog till assisterad av Leo Höglund och Tim Andersson.

Även i andra perioden var Borlänge starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av Teodor Macko, Noah Olérs, Anton Persson och Sixten Stornils.

Borlänge vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 10–1.

Noah Olérs gjorde ett mål för Borlänge och spelade fram till två mål.

Nästa match spelas på lördag 15.15.

Gävle–Borlänge 1–10 (0–2, 0–4, 1–4)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 0–1 (15.15) Nils Larsson, 0–2 (16.42) Anton Persson (Leo Höglund, Tim Andersson).

Andra perioden: 0–3 (23.10) Teodor Macko, 0–4 (23.31) Noah Olérs (Anton Gillström, Adrians Klavins), 0–5 (32.30) Anton Persson (Filip Eriksson), 0–6 (39.57) Sixten Stornils (Noah Olérs).

Tredje perioden: 0–7 (40.12) August Hörberg, 0–8 (50.58) Nils Björklund Östning (Melvin Lantz), 0–9 (52.54) Fabian Englund Lövgren (Noah Olérs, August Hörberg), 0–10 (55.30) Teodor Macko (Arvid Bäck, Melvin Lantz), 1–10 (56.50) Elwin Söderberg (Albin Saletti, Nemo Mattsson).

Ställning i serien: Gävle–Borlänge 0–1

Nästa match:

14 mars, 15.15, Borlänge–Gävle