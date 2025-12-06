Borlänge vann efter förlängning mot Orsa

Seger för Borlänge med 5–4 efter förlängning

Douglas Åvik avgjorde för Borlänge

Sjätte segern för Borlänge

Borlänge tog en stark seger mot Orsa borta i U20 region väst herr. I förlängningen kunde Borlänge avgöra till 5–4 (2–0, 2–2, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte 56 sekunder in i förlängningen blev Douglas Åvik som stod för det avgörande målet.

Valbo J20 nästa för Borlänge

Vidar Källberg gav gästerna Borlänge ledningen efter 15.47 på straff.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 19.11 genom Jacob Gladh Pettersson efter förarbete av Vidar Källberg och Douglas Åvik.

Borlänge ökade ledningen till 0–3 genom Leo Åström efter 6.56 i andra perioden.

Orsa reducerade dock till 1–3 genom Wiggo Rauch med 4.31 kvar att spela av perioden.

Efter 16.41 ökade Borlänge på till 1–4 genom Helmer Almetun-Lantz.

Orsa gjorde 2–4 genom Pontus Allmungs efter 19.26 av perioden.

Efter 2.43 i tredje perioden reducerade Orsa på nytt genom Anthon Nilsson-Andren på pass av Nick Himmelstrand och Anton Jones.

Malte Willford kvitterade för Orsa efter 3.10 in i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Borlänge blev Douglas Åvik som 56 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Borlänges Vidar Källberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Orsas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borlänges andra uddamålsseger.

Det här betyder att Orsa är kvar på tredje plats och Borlänge stannar på femte plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 13 december spelar Orsa hemma mot BIK Karlskoga J20 13.15 och Borlänge mot Valbo J20 hemma 12.00 i Borlänge Ishall.

Orsa–Borlänge 4–5 (0–2, 2–2, 2–0, 0–1)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (15.47) Vidar Källberg, 0–2 (19.11) Jacob Gladh Pettersson (Vidar Källberg, Douglas Åvik).

Andra perioden: 0–3 (26.56) Leo Åström (Melvin Lantz), 1–3 (35.29) Wiggo Rauch (Oliver Bergman, Kevin Sahlman), 1–4 (36.41) Helmer Almetun-Lantz (Texas Östberg, Vidar Källberg), 2–4 (39.26) Pontus Allmungs (Anton Jones, Noel Berglinn).

Tredje perioden: 3–4 (42.43) Anthon Nilsson-Andren (Nick Himmelstrand, Anton Jones), 4–4 (43.10) Malte Willford.

Förlängning: 4–5 (60.56) Douglas Åvik (Albin Daniels).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 3-1-1

Borlänge: 2-2-1

Nästa match:

Orsa: BIK Karlskoga, hemma, 13 december

Borlänge: Valbo HC, hemma, 13 december