Borlänge vann borta mot Hudiksvall

Borlänge-seger med 5–1 mot Hudiksvall

Borlänges femte seger på de senaste sex matcherna

Fabian Englund Lövgren avgjorde för Borlänge

Det blev Borlänge som vann på bortaplan mot Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr. 1–5 (1–2, 0–0, 0–3) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Borlänges femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Hudiksvall nu har 15 förluster i rad.

BIK Karlskoga nästa för Borlänge

Borlänge startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Emil Hagberg och Fabian Englund Lövgren innan Hudiksvall svarade och gjorde 2–1 genom Algot Zederfeldt.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Även i tredje perioden var Borlänge starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Filip Öhrn, Nils Larsson och Oskar Jonsson och avgjorde matchen.

Med tre omgångar kvar är Hudiksvall sist i serien medan Borlänge är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Borlänge med 11–1.

Hudiksvall tar sig an Malung i nästa match hemma söndag 1 mars 11.40. Borlänge möter samma dag 15.15 BIK Karlskoga hemma.

Hudiksvall–Borlänge 1–5 (1–2, 0–0, 0–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (2.39) Emil Hagberg (Anton Gillström, Leo Höglund), 0–2 (14.48) Fabian Englund Lövgren (Noah Olérs, August Hörberg), 1–2 (18.24) Algot Zederfeldt (Tim Norberg).

Tredje perioden: 1–3 (42.27) Filip Öhrn (Emil Hagberg, Adam Melin), 1–4 (45.32) Nils Larsson (Erik Lundgren, Filip Eriksson), 1–5 (59.06) Oskar Jonsson (Nils Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Borlänge: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Malungs IF, hemma, 1 mars 11.40

Borlänge: BIK Karlskoga, hemma, 1 mars 15.15