Borlänge Hockey 2 förlänger segersviten mot Falu 2

Borlänge Hockey 2 vann med 8–3 mot Falu 2

Borlänge Hockey 2:s Axel Björklund tvåmålsskytt

Tolfte raka förlusten för Falu 2

Borlänge Hockey 2 har haft det lätt mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr. Och på söndagen vann Borlänge Hockey 2 på nytt – den här gången med hela 8–3 (0–1, 6–2, 2–0) hemma i Borlänge Ishall. Det var Borlänge Hockey 2:s sjätte raka seger mot Falu 2.

Axel Björklund gjorde två mål för Borlänge Hockey 2

Neo Berg gav gästerna Falu 2 ledningen efter elva minuters spel efter pass från Anton Lindström.

Borlänge Hockey 2 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 6–2 och ställningen efter två perioder var 6–3.

8.29 in i tredje perioden satte Alfred Larsson pucken framspelad av William Signal Lithén och Pelle Björk och ökade ledningen.

Efter 17.21 nätade Olle Tolförs på pass av Pelle Björk och Emil Hagberg och ökade ledningen för Borlänge Hockey 2. Det fastställde slutresultatet till 8–3.

Borlänge Hockey 2:s Emil Hagberg hade fyra assists och Pelle Björk stod för ett mål och tre assists.

Borlänge Hockey 2 har tre segrar och två förluster och 25–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falu 2 har fem förluster och 11–44 i målskillnad.

För Borlänge Hockey 2 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Falu 2 är på nionde och sista plats.

När lagen möttes senast vann Borlänge HF 2 med 4–2.

Onsdag 3 december 19.15 spelar Borlänge Hockey 2 borta mot Häradsbygden. Falu 2 möter Ore hemma i Lugnets Ishall torsdag 4 december 19.00.

Borlänge Hockey 2–Falu 2 8–3 (0–1, 6–2, 2–0)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (11.54) Neo Berg (Anton Lindström).

Andra perioden: 1–1 (21.09) Axel Björklund (Emil Hagberg, Ivar Ericsson), 1–2 (23.49) Elias Liljemark (Karl Wassberg, Hugo Norström), 2–2 (25.01) William Signal Lithén, 3–2 (25.38) Filip Öhrn (Pelle Björk, Emil Hagberg), 4–2 (29.31) Axel Björklund (Emil Hagberg, Ivar Ericsson), 5–2 (30.22) Ludwig Forslund (Loui Fröjd, Linus Löfstrand), 6–2 (33.08) Pelle Björk (Loui Fröjd), 6–3 (36.25) Walter Knutsson.

Tredje perioden: 7–3 (48.29) Alfred Larsson (William Signal Lithén, Pelle Björk), 8–3 (57.21) Olle Tolförs (Pelle Björk, Emil Hagberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 3-1-1

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 3 december

Falu 2: IFK Ore, hemma, 4 december