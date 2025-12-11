Borlänge Hockey 2 bröt Malungs fina vinstsvit

Borlänge Hockey 2 segrade – 4–3 mot Malung

Borlänge Hockey 2:s avgörande efter 59.54.

Emil Hagberg tremålsskytt för Borlänge Hockey 2

Malung har spelat bra i U18 division 1 västra B herr. Inför matchen hemma mot Borlänge Hockey 2 hade laget tagit tolv raka segrar. På torsdagen tog det stopp och matchen i Malungs Ishall slutade 3–4 (2–1, 1–0, 0–3). Det var första förlusten sedan den 7 oktober för Malung.

Pelle Björk blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara sex sekunder kvar av slutperioden.

Pelle Björk matchvinnare för Borlänge Hockey 2

Malung startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Emil Fors och Theo Lindström innan Borlänge Hockey 2 svarade och gjorde 2–1 genom Emil Hagberg.

Efter 4.27 i andra perioden nätade Neo Jacobsson på pass av Theo Lindström och Elias Stridsberg och gjorde 3–1.

Borlänge Hockey 2 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i tredje perioden. Björks 3–4-mål kom med 6 sekunder kvar av matchen.

Emil Hagberg gjorde tre mål för Borlänge Hockey 2.

Malung har fyra vinster och en förlust och 31–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge Hockey 2 har tre vinster och två förluster och 18–22 i målskillnad.

För Borlänge Hockey 2 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Malung är klara seriesegrare.

Säsongens första möte lagen emellan vann Malungs IF med 7–5.

På söndag 14 december 12.00 spelar Malung borta mot Ore och Borlänge Hockey 2 hemma mot Falu J18.

Malung–Borlänge Hockey 2 3–4 (2–1, 1–0, 0–3)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (1.36) Emil Fors (Olle Rynger), 2–0 (8.16) Theo Lindström, 2–1 (9.26) Emil Hagberg (Loui Fröjd).

Andra perioden: 3–1 (24.27) Neo Jacobsson (Theo Lindström, Elias Stridsberg).

Tredje perioden: 3–2 (51.02) Emil Hagberg (Ludwig Forslund, Loui Fröjd), 3–3 (53.29) Emil Hagberg (Ludwig Forslund, William Signal Lithén), 3–4 (59.54) Pelle Björk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 4-0-1

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Nästa match:

Malung: IFK Ore, borta, 14 december 12.00

Borlänge Hockey 2: Falu IF:1, hemma, 14 december 12.00