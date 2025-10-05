Borlänge Hockey 2 avgjorde i förlängningen mot Orsa

Borlänge Hockey 2 segrade – 4–3 efter förlängning

Alvin Hamqvist med två mål för Borlänge Hockey 2

Henrik Brolin avgjorde för Borlänge Hockey 2

Matchen mellan hemmalaget Borlänge Hockey 2 och gästande Orsa i U18 division 1 västra B herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Henrik Brolin, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Borlänge Hockey 2:s Alvin Hamqvist tvåmålsskytt

Borlänge Hockey 2 tog ledningen efter 17 minuter genom Love Karlsson på pass av Henrik Brolin. Borlänge Hockey 2 gjorde 2–0 genom Alvin Hamqvist efter 5.24 i andra perioden.

Orsa reducerade och kvitterade till 2–2 genom Vilmer Gräll och Oscar Ytterbring. Efter 5.20 i tredje perioden gjorde Orsa 2–3 genom Elias Holmgren.

Borlänge Hockey 2 kvitterade till 3–3 genom Alvin Hamqvist efter 8.45 av perioden. Stor matchhjälte för Borlänge Hockey 2 3.22 in i förlängningen blev Henrik Brolin med det avgörande 4–3-målet.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Orsa med 7–6.

Lagen möts igen 9 november i Orsa Ishall.

I nästa omgång har Borlänge Hockey 2 Avesta borta i Avestahallen, torsdag 9 oktober 19.00.

Borlänge Hockey 2–Orsa 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (17.09) Love Karlsson (Henrik Brolin).

Andra perioden: 2–0 (25.24) Alvin Hamqvist (Ludwig Forslund, Olle Häggberg), 2–1 (28.58) Vilmer Gräll, 2–2 (38.37) Oscar Ytterbring (Leon Tångring, Max Johansson).

Tredje perioden: 2–3 (45.20) Elias Holmgren (William Enlund, Vilmer Gräll), 3–3 (48.45) Alvin Hamqvist (Alfred Larsson).

Förlängning: 4–3 (63.22) Henrik Brolin (Alfred Larsson, Olle Häggberg).

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Avesta BK, borta, 9 oktober

Orsa: IFK Ore, hemma, 9 oktober