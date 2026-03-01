Borlänge fortsätter vinna mot Surahammar

Borlänge-seger med 5–3 mot Surahammar

Borlänges Joel Jonsson tremålsskytt

Joel Myrberg Andersson matchvinnare för Borlänge

Borlänge fortsätter att vinna mot Surahammar i hockeyettan norra. På söndagen segrade Borlänge på nytt – den här gången med 5–3 (1–0, 2–2, 2–1) borta i XLNT AKUSTIK Arena. Det var Borlänges fjärde raka seger mot Surahammar.

Melker Bertals gav Borlänge ledningen efter 5.03 efter förarbete av Joel Jonsson och Isac Ollas Mattsson.

Borlänge inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Joel Jonsson innan Surahammar svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Lukas Henze för framspelad av Marcus Lindström efter 16.24.

I slutminuterna var det dock Borlänge som tog greppet. Joel Jonsson gjorde 2–3 efter 18.29, på pass av Hampus Malm och Calle Karlsson.

Borlänge utökade ledningen genom Joel Myrberg Andersson efter 1.43 i tredje perioden.

Surahammar reducerade dock till 3–4 genom Lukas Henze när bara fyra minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Borlänge kunde dock avgöra till 3–5 med 39 sekunder kvar av matchen genom Joel Jonsson.

Joel Jonsson gjorde tre mål för Borlänge och spelade fram till ett mål. Lukas Henze gjorde tre mål för Surahammar.

Surahammar har en vinst och fyra förluster och 16–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har två vinster och tre förluster och 13–12 i målskillnad.

Surahammar–Borlänge 3–5 (0–1, 2–2, 1–2)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (5.03) Melker Bertals (Joel Jonsson, Isac Ollas Mattsson).

Andra perioden: 0–2 (26.33) Joel Jonsson (Hampus Malm, Calle Karlsson), 1–2 (29.52) Lukas Henze (Harald Heino, Tore Lundström), 2–2 (36.24) Lukas Henze (Marcus Lindström), 2–3 (38.29) Joel Jonsson (Hampus Malm, Calle Karlsson).

Tredje perioden: 2–4 (41.43) Joel Myrberg Andersson (Marcus Runnkvist), 3–4 (56.22) Lukas Henze (Wille Ekman-Cederborg), 3–5 (59.21) Joel Jonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 1-0-4

Borlänge: 2-0-3