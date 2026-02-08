Borlänge förlänger segersviten mot Malung

Borlänge vann med 3–1 mot Malung

Nils Björklund Östning gjorde två mål för Borlänge

Tredje raka förlusten för Malung

Borlänge fortsätter att ha det lätt mot Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr. På söndagen vann Borlänge på nytt – den här gången med 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) hemma i Borlänge Ishall. Det var Borlänges fjärde raka seger mot Malung.

Nils Björklund Östning med två mål för Borlänge

Nils Björklund Östning gav Borlänge ledningen efter 10.15 med assist av Melvin Lantz och Arvid Bäck. Malung kvitterade genom Max Mörk efter 12.22.

Efter 5.00 i andra perioden slog Nils Björklund Östning till återigen och gav Borlänge ledningen.

17.32 in i tredje perioden slog Nils Larsson till på pass av Arvid Bäck och Adam Melin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För Malung gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Borlänge är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Borlänge med 2–1.

Torsdag 12 februari möter Borlänge IFK Arboga J18 borta 19.10 och Malung möter Strömsbro hemma 19.00.

Borlänge–Malung 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (10.15) Nils Björklund Östning (Melvin Lantz, Arvid Bäck), 1–1 (12.22) Max Mörk.

Andra perioden: 2–1 (25.00) Nils Björklund Östning.

Tredje perioden: 3–1 (57.32) Nils Larsson (Arvid Bäck, Adam Melin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-1-2

Malung: 2-0-3

Nästa match:

Borlänge: IFK Arboga, borta, 12 februari 19.10

Malung: Strömsbro IF, hemma, 12 februari 19.00