Borlänge avgjorde i tredje perioden mot Piteå

Borlänge-seger med 3–2 mot Piteå

Eric Hultgren tvåmålsskytt för Borlänge

Tredje raka segern för Borlänge

Borlänge segrade borta mot Piteå i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Borlänge fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (0–0, 1–1, 1–2).

Borlänges tränare Liam Wallström tyckte så här om matchen:

– En stabil insats av hela laget idag, vi följer gameplan i 60 minuter och gör det som krävs för att ta tre poäng på bortaplan.

Eric Hultgren slog till 18.16 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Borlänges Eric Hultgren tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös. Piteå gjorde 1–0 genom Albin Nylund efter 6.36 i andra perioden.

Borlänge kvitterade till 1–1 genom Gustav Lindström efter 7.45 av perioden. Borlänge tog ledningen med 1–2 genom Eric Hultgren efter 2.27 i tredje perioden.

Piteå gjorde 2–2 genom Wilmer Lindfors efter 9.24 av perioden.

Borlänge kunde dock avgöra till 2–3 med 1.44 kvar av matchen genom Eric Hultgren.

Eric Hultgren gjorde två mål för Borlänge och ett assist.

Det här var Borlänges andra uddamålsseger.

Piteå ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Borlänge ligger på tredje plats.

Piteå tar sig an Falu IF i nästa match hemma söndag 12 oktober 14.00. Borlänge möter samma dag 16.00 Bodens HF borta.

Piteå–Borlänge 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

Hockeyettan norra, LF Arena

Andra perioden: 1–0 (26.36) Albin Nylund (Oscar Ingesson, Leo Bergström), 1–1 (27.45) Gustav Lindström (Calle Karlsson, Eric Hultgren).

Tredje perioden: 1–2 (42.27) Eric Hultgren (Joel Myrberg Andersson, Viktor Johansson), 2–2 (49.24) Wilmer Lindfors (Oskar Lundkvist, Leo Bergström), 2–3 (58.16) Eric Hultgren (Viktor Johansson, Hampus Malm).

Nästa match:

Piteå: Falu IF, hemma, 12 oktober

Borlänge: Bodens HF, borta, 12 oktober