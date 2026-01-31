Borlänge avgjorde i förlängningen mot Örnsköldsvik Hockey

Seger för Borlänge med 5–4 efter förlängning

Borlänges sjätte seger på de senaste sju matcherna

Calle Karlsson avgjorde för Borlänge

Matchen mellan hemmalaget Örnsköldsvik Hockey och gästande Borlänge i hockeyettan norra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (0–1, 4–2, 0–1, 1–0). Calle Karlsson spelade en avgörande roll för Borlänge med det vinnande målet i förlängningen.

Därmed har Borlänge vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan norra och har fem raka segrar på bortaplan.

Örnsköldsvik Hockey–Borlänge – mål för mål

Örnsköldsvik Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.52 slog Hugo Branthsson till framspelad av Viggo Öberg och Kasperi Lehtonen.

Borlänge förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Laget kvitterade till 4–4 med 1.16 kvar att spela genom Tobias Oskarsson efter förarbete av Frans Westberg-Gren och Oskar Byström.

Stor matchhjälte för Borlänge 1.07 in i förlängningen blev Calle Karlsson med det avgörande målet i förlängningen.

Marcus Runnkvist gjorde ett mål för Borlänge och två assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Örnsköldsvik Hockey på nionde plats och Borlänge på femte plats. Så sent som den 9 januari låg Örnsköldsvik Hockey på 14:e plats i tabellen.

I nästa match, söndag 1 februari möter Örnsköldsvik Hockey Falu IF hemma i Skyttishallen 14.00 medan Borlänge spelar borta mot Clemensnäs 16.00.

Örnsköldsvik Hockey–Borlänge 4–5 (1–0, 2–4, 1–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (3.52) Hugo Branthsson (Viggo Öberg, Kasperi Lehtonen).

Andra perioden: 1–1 (22.53) Edwin Aronsson (Marcus Runnkvist, Leon Cadei), 1–2 (26.58) Marcus Runnkvist (Viktor Sandell), 1–3 (30.21) Eric Hultgren (Melker Bertals, Vidar Källberg), 1–4 (30.49) Viktor Sandell (Erik Olhans-Lind, Marcus Runnkvist), 2–4 (32.25) Frans Westberg-Gren (Elias Hallin), 3–4 (33.50) Felix Hälldahl (Linus Håkansson).

Tredje perioden: 4–4 (58.44) Tobias Oskarsson (Frans Westberg-Gren, Oskar Byström).

Förlängning: 4–5 (61.07) Calle Karlsson (Hampus Malm, Joel Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Borlänge: 4-1-0

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Falu IF, hemma, 1 februari 14.00

Borlänge: Clemensnäs HC, borta, 1 februari 16.00