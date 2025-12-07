Borås vann toppmötet mot Hanhals J18

Borås vann med 5–2 mot Hanhals J18

Borås nionde seger på de senaste tio matcherna

Ville Kiellarson tremålsskytt för Borås

Borås besegrade Hanhals J18 borta i den seriefinalen med 5–2 (1–0, 3–1, 1–1) i U18 division 1 syd A på söndagen.

Albin Carlsson bakom Borås seger

Villgot Nordholm gjorde 1–0 till Borås efter 11.53 på pass av Joakim Roxentjärn Österberg och Ville Kiellarson.

Hanhals J18 kvitterade till 1–1 genom Karl Rehnström i andra perioden.

Borås stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 1.30.

Redan efter 2.29 i tredje perioden reducerade Hanhals J18 till 2–4 genom Milian Karlsson efter förarbete av Linus Krook och Elliot Fjellman. Men mer än så orkade Hanhals J18 inte med.

Borås punkterade matchen med ett 2–5-mål med 33 sekunder kvar att spela på nytt genom Ville Kiellarson efter pass från Villgot Nordholm och Joakim Roxentjärn Österberg.

Borås Ville Kiellarson stod för fyra poäng, varav tre mål.

När lagen möttes senast vann Hanhals IF med 5–3.

Hanhals J18–Borås 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (11.53) Villgot Nordholm (Joakim Roxentjärn Österberg, Ville Kiellarson).

Andra perioden: 1–1 (35.29) Karl Rehnström (Ralf Wikner, Linus Krook), 1–2 (36.34) Ville Kiellarson, 1–3 (37.28) Albin Carlsson (Liam Hultqvist, Liam Greén), 1–4 (38.04) Ville Kiellarson (William Roglar).

Tredje perioden: 2–4 (42.29) Milian Karlsson (Linus Krook, Elliot Fjellman), 2–5 (59.27) Ville Kiellarson (Villgot Nordholm, Joakim Roxentjärn Österberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 2-1-2

Borås: 5-0-0