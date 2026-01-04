Borås vann mot Tranås J18

Borås segrade – 7–3 mot Tranås J18

Philip Nordquist gjorde tre mål för Borås

Ville Kiellarson avgjorde för Borås

Borås vann på hemmaplan mot Tranås J18 i U18 regional syd vår. Matchen på söndagen slutade 7–3 (2–0, 2–2, 3–1).

Philip Nordquist tremålsskytt för Borås

Borås startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 30 sekunder slog Viggo Sörensen till efter förarbete från Villgot Nordholm och Ville Kiellarson.

Efter 8.26 gjorde också laget 2–0 när Elvin Gustafsson hittade rätt på passning från Liam Danklint.

Efter 1.32 i andra perioden ökade Borås på till 3–0 genom Philip Nordquist.

Tranås J18 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Leo Andersson och Vincent Sjöö-Laisio i andra perioden.

Borås utökade ledningen genom Ville Kiellarson efter 19.28.

1.08 in i tredje perioden nätade Borås Philip Nordquist på nytt på pass av Liam Greén och Joakim Roxentjärn Österberg och ökade ledningen.

4.23 in i perioden fick Wille Liljegren utdelning på pass av Leo Andersson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tranås J18.

Efter 16.10 slog Algot Andersson till framspelad av William Roglar och Hugo Erixon och ökade ledningen för Borås.

Philip Nordquist stod för målet när Borås punkterade matchen med ett 7–3-mål med 59 sekunder kvar att spela efter pass från Albin Carlsson och Algot Bonander. Det fastställde slutresultatet till 7–3.

Leo Andersson gjorde ett mål för Tranås J18 och spelade fram till två mål. Philip Nordquist gjorde tre mål för Borås.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tranås Åkeri Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 8 januari. Då möter Borås Tingsryd i Dackehallen 19.15. Tranås J18 tar sig an Karlskrona hemma 16.45.

Borås–Tranås J18 7–3 (2–0, 2–2, 3–1)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (0.30) Viggo Sörensen (Villgot Nordholm, Ville Kiellarson), 2–0 (8.26) Elvin Gustafsson (Liam Danklint).

Andra perioden: 3–0 (21.32) Philip Nordquist (Albin Carlsson), 3–1 (30.50) Leo Andersson (Jack Björk), 3–2 (35.08) Vincent Sjöö-Laisio (Gustav Roth, Leo Andersson), 4–2 (39.28) Ville Kiellarson (Liam Danklint).

Tredje perioden: 5–2 (41.08) Philip Nordquist (Liam Greén, Joakim Roxentjärn Österberg), 5–3 (44.23) Wille Liljegren (Leo Andersson), 6–3 (56.10) Algot Andersson (William Roglar, Hugo Erixon), 7–3 (59.01) Philip Nordquist (Albin Carlsson, Algot Bonander).

Nästa match:

Borås: Tingsryds AIF, borta, 8 januari 19.15

Tranås J18: Karlskrona HK, hemma, 8 januari 16.45